Je toto koniec mládežníckeho hokeja v Banskej Bystrici? Predseda Baranov Handzuš sa nevzdáva!

Mládežnícky hokej v Banskej Bystrici je pre zmeny v spôsobe financovania mestského zimného štadióna v kritickej situácii. Povedal to predseda klubu Barani Michal Handzuš s tým, že ich samospráva žiada financovať prevádzku zimného štadióna sumou 160 000 eur ročne.

Ak by k tomu došlo, negatívne by sa to premietlo do vysokých doplatkov 400 detí, ktoré sú v členskej základni klubu. V podstate by tak skončil juniorský hokej.

Tento rok Banská Bystrica vyčlenila na prevádzku štadióna 1 300 000 eur. „Problémom je, že ani za takúto sumu nedokážu zabezpečiť, aby mohli deti na štadióne trénovať,“ zdôraznil Handzuš s tým, že je absurdné, aby rodičia a mládež doplácali za niečo, na čo sú vyčlenené peniaze z verejných zdrojov. „Sme verejnoprospešný subjekt, ktorý využíva štadión. Keď je naň vyčlenených viac ako milión eur, nerozumieme, prečo máme ešte doplácať,“ podotkol bývalý hokejista s tým, že situácia nenastala pre energetickú krízu.

„Mesto má ceny energií ako minulý rok, za zvýhodnenú sumu,“ uviedol s tým, že ak bude musieť klub doplatiť 160 000 eur, rozpadne sa členská základňa. „Nenechajme to tak, aby deti museli skončiť pre vysoké poplatky,“ dodal s tým, že by sa to týkalo približne 400 detí.

Na financovaní časti prevádzky zimného štadióna sa bude od polovice sezóny podieľať aj HC‘05 Banská Bystrica. „S hokejovým klubom sme podpísali dodatok na rok 2023, čo znamená, že bude financovať svoju prevádzku vo výške približne 150 000 eur ročne. Je to jediná cesta, ako zabezpečiť fungovanie štadióna aj naďalej,“ uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.