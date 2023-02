Slovenky mesiace prepadával český deviant odsúdený na sedem rokov: Nechutné, čo sexuálny predátor robil!

Po dolapení násilníka sa nestačili diviť z jeho minulosti! Na Slovensku vyčíňal niekoľko mesiacov jeden z najväčších sexuálnych útočníkov v českých dejinách, ktorý obete prepadával pri výťahoch či na ulici.

U nás si vyhliadol ženy v Bratislave a podľa najnovších zistení aj v Nitre. V sobotu ho napokon zadržali v Čechách. Policajti Martina D. (48) z Českej republiky obvinili zo zločinu lúpeže, z trestného činu nebezpečného vyhrážania, trestného činu výtržníctva. Otázne je, koľko žien v strachu napadnutie nenahlásilo a prečo polícia preventívne nevarovala verejnosť.

Na Slovensku začal vyčíňať v apríli minulého roku, keď prenasledoval ženu (41) do bytovky na Svätoplukovej ulici v Bratislave a zobral jej topánku. V máji napadol kurátorku výstavy na Námestí SNP a v novembri sa podľa polície presunul do Nitry, kde vošiel do kancelárie na Chrenovej ulici a úradníčke (40) povedal, že jej chce bozkávať nohy.

„Tá si musela vyzliecť pančuchy a neskôr aj nohavičky. Povedal, že si chce urobiť dobre - stiahol si tepláky a začal onanovať. Ženu vyzval, aby robila to isté. Neskôr sa jej ospravedlnil, pomohol jej vstať zo zeme a objal ju. Nakoniec jej podal ruku a odišiel,“ opísali na mynitra.sme.sk s tým, že ho stotožnili na základe analýzy DNA.