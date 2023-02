Historické chaty v Kremnici čaká rekonštrukcia: Z chátrajúcich viliek chcú spraviť apartmány!

Zachovajú si svoj vzhľad a atmosféru? Na okraji Kremnice smerom na lyžiarske strediská Skalka a Krahule zrejme každému udrú do očí viaceré historické vilky pri ceste. Ide o súbor 5 chát, pričom väčšina z nich už desaťročia chátra. Tento rok by sa však malo začať s ich rekonštrukciou.

Kremnickí pamiatkari a aktivisti majú obavu z necitlivých zásahov pri ich obnove. Noví vlastníci však ubezpečujú, že pri vonkajšej podobe budov zásadné zmeny neplánujú a prispôsobia sa požiadavkám pamiatkarov a odborníkov.

Historické chaty z konca 19. a zo začiatku 20. storočia v horskom prostredí slúžili aj ako klimatické kúpele. Za socializmu lokalita dokonca slúžila na rekreáciu v réžii Revolučného odborového hnutia, známeho ako ROH. „Je to pomerne nedotknutý historický komplex. Bola by nezvratná škoda, ak by sme nejakými necitlivými zásahmi prišli o tento skvost,“ povedal historik Daniel Haas Kianička, predseda SOS Kremnica, ktorého členmi sú predovšetkým odborníci na históriu, pamiatky a venujú sa záchrane historických objektov v Kremnici. Ide o vilky Arpád, Alžbeta, vilu Františka Jozefa (Toliar), Lovecký roh (Zlatý dukát) a Zoja.

Objednali si výskumníka



„Treba priznať, že budovy nie sú v dobrej kondícii. Noví majitelia sa na nás obrátili s ponukou na spoluprácu a už sme mali aj spoločné stretnutie, čo nás milo a príjemne prekvapilo. Do exteriéru veľmi zasahovať nechcú. Objednali si dokonca výskumníka, aby určil prvky, ktoré by sa mali zachovať a ktoré poškodené odstrániť. Interiéry prispôsobia dnešným nárokom na apartmány,“ dodal historik.

Nový majiteľ chce chaty postupne zrekonštruovať a prestavať na apartmány. Následne ich predať. V centrálnom objekte - vo vile Františka Jozefa (dnes chata Toliar) - sa nachádza malé pohostinstvo, ktoré navštevujú turisti i miestni. To zvažujú vlastníci zachovať a prípadne aj rozšíriť služby.