Slováci, pozor! ŠÚKL stiahol niekoľko šarží známeho lieku: Čo robiť, ak ho máte doma?

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) stiahol z trhu štyri šarže lieku Fraxiparine 9 500 IU. Ako ďalej prostredníctvom tlačovej správy informovala Lucia Balážiková zo ŠÚKL, liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení a pacientov.

Ide o šarže 8297, 8297 A, 8297 AA, 8297 AB. „Dôvodom stiahnutia šarží lieku je potenciálne riziko, že niektoré injekčné striekačky môžu byť prázdne. Pacientov, ktorí majú balenia spomínaných šarží lieku žiadame, aby tieto balenia vrátili najneskôr do 21. februára preferenčne do lekárne, v ktorej bol liek vydaný, a to aj v prípade, že sú už otvorené," uviedla Balážiková. Pokiaľ pacienti nemôžu vrátiť liek do lekárne, v ktorej bol vydaný, môžu ho vrátiť aj do inej lekárne.





Ako ďalej Balážiková informovala, pacienti si predmetnú šaržu môžu skontrolovať na bočnej strane škatule, prípadne na každej jednej injekčnej striekačke. „Chýbajúci obsah striekačky je možné spozorovať voľným okom," uviedla. Podľa ŠÚKL je v súčasnosti liek na Slovensku dlhodobo nedostupný, preto nie je možná výmena lieku za inú šaržu.

„Je potrebné, aby pacient kontaktoval svojho lekára a poradil sa ohľadom nasledujúcej liečby," upozornila Balážiková. Liek Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml, sol inj 10x1 ml/9,5 KU (striek.inj.skl.napl) slúži na predchádzanie tvorby krvných zrazenín v krvných cievach alebo na liečbu už vytvorených krvných zrazenín.