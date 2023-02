Zimné radovánky v Lomnickom sedle: Ako vyzerá lyžovačka na najvyššej zjazdovke? Lyžiari sú nadšení

Po náročnom víkende sa predsa len dočkali. Príroda sa postarala, že naša najvyššia zjazdovka v Lomnickom sedle je od pondelka už v prevádzke. Je totiž odkázaná len na prírodný sneh, a preto nebolo možné na nej lyžovať skôr. Záchranári však stále upozorňujú, že jazdiť treba len na vyznačených trasách.

Lyžovačka v Lomnickom sedle pod Lomnickým štítom je zážitok. Je to totiž jediná zjazdovka v Tatrách, na ktorej nie je zasnežovanie. „Vždy si musíme počkať, až nám príroda dopraje dostatok snehu, to znamená aj viac ako jeden a pol metra,“ vysvetľuje Marián Galajda z TMR. Pri takejto vysokohorskej zjazdovke však vždy hrozilo lavínové nebezpečenstvo.



Preto tu už v roku 1964 bolo postavených 7 drevených lavínových zábran. Aj napriek tomu malé lavíny stále padali. V roku 1972 sa začalo s ich prebudovaním na kovové. Stavba bola dokončená v roku 1978 a vtedy dali do prevádzky novú dvojsedačkovú lanovku do Lomnického sedla. Tá premáva dodnes. Od pondelka sa na nej vyvezú opäť lyžiari až do nadmorskej výšky 2 196 m.





Jeden z prvých tohtoročných lyžiarov bol v pondelok Juraj (46) z Liptova. „Na tento okamih som sa tešil od začiatku zimy. Lyžovať tu na prírodnom snehu medzi tatranskými štítmi je pre mňa sviatkom aj zážitkom. Takže dnešný deň som si nemohol nechať ujsť. Zvlášť, keď dnes je tu lyžovačka skoro ako vo voľnom teréne,“ prezradil nadšene. Horská záchranná služba však stále varuje pred vysokým nebezpečenstvom lavín, v Tatrách je vyhlásený 4. lavínový stupeň z päťdielnej stupnice. „Dôrazne neodporúčame lyžovať mimo vyznačených lyžiarskych tratí ani v lyžiarskych free zónach,“ varujú.

Lomnické sedlo