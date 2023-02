Samo premenil plechovú búdu na luxusný apartmán: Nádherný výhľad na Tatry nie je jediné, čo ponúka

Preukázal veľkú šikovnosť. Samuel Zamiška (28) z obyčajného lodného kontajnera vytvoril luxusný apartmán. Stojí v tesnej blízkosti Slovenského raja a je z neho exkluzívny výhľad na Vysoké Tatry aj Kráľovu hoľu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Samuel vyštudoval hotelovú akadémiu a pracuje ako vedúci bufetu v Slovenskom raji. „Mojím koníčkom je okrem iného dizajn. Koncept bývania v kontajneri som si navrhol sám,“ prezradil mladý muž. Vypracoval ho do detailov.

„Je ekologický. Základom sú fotovoltaické články, ktoré dodávajú energiu. Náklady na obývanie kontajnera sú minimálne a blížia sa k nule. Všetko je prepočítané,“ prezradil s tým, že kontajner kúpil cez inzerát. „Stál približne 4 000 eur. Náklady na jeho úpravu som mal prepočítané na 15- až 18-tisíc eur. Napokon sa však odhad zvýšil približne o 10-tisíc,“ dodal.





V kontajneri prerobenom na apartmán je jedna obývacia izba, kuchynská linka i sociálne zariadenie. „Veľkým bonusom je sauna priamo v apartmáne. Po nej sa hostia môžu schladiť v snehu bez akýchkoľvek problémov,“ doplnil s tým, že ho prerábal v Nálepkove (okr. Gelnica), odkiaľ pochádza.

„Prerábali sme ho približne tri mesiace. Zložitá bola následná doprava do Hrabušíc. Tá nám dala poriadne zabrať. Upravený a vybavený kontajner totiž meria 12 metrov a váži 10 ton. Napokon sme to však zvládli,“ teší sa podnikavý muž, ktorý má v pláne postaviť podobné kontajnery po celom Slovensku a tiež si z nich vybudovať vlastné bývanie. Svoj koncept nazval dvojzmyselne Na-ture, čo v angličtine znamená príroda a v slovenčine to chápe každý. Kontajner je určený pre dvoch ubytovaných a prenajať sa dá za 120 eur na noc.



Lodný kontajner v číslach: