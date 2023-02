Žije sa im ťažko! Zúfalí obyvatelia okresu Snina: Prečo máme najmenšie platy na Slovensku?

V tomto kúte Slovenska sa žije ťažko. Ľudia v okrese Snina podľa Štatistického úradu SR zarábajú v priemere najmenej z celej republiky (983 eur). Pripisujú to nedostatku investorov, ktorých východ neláka, lebo tam nie je dostatočne rozvinutá infraštruktúra.

Celý okres má 37-tisíc obyvateľov, z toho priamo v Snine žije 20-tisíc ľudí. Na kreslo primátora tam zasadol Peter Vološin, ktorý má pred sebou dôležitú úlohu - pozdvihnúť mesto na vyššie priečky v rebríčku zárobkov. Sninčania totiž teraz v priemere zarábajú 983 eur mesačne v hrubom v podnikoch nad 20 zamestnancov. Kedysi v meste fungovali dve veľké fabriky, strojársky Vihorlat a obuvnícky JAS. Zamestnávali väčšinu ľudí, no teraz je situácia horšia. O zamestnanosť sa starajú hlavne malí podnikatelia. Konkurencia nie je veľká, preto nestúpajú ani platy, lebo uchádzačov o zamestnanie je dosť.

„Verím, že v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, kde som poslancom, sa nám podarí dotiahnuť investorov. Bol som aj na rokovaniach na ministerstve hospodárstva, z ktorých vyplynulo, že západ je preplnený investormi aj zamestnancami. Musia stavať nové škôlky či školy, kým u nás sa, naopak, zatvárajú. Minister povedal, že chcú nové investície smerovať na východ a od nás chcel, aby boli samosprávy pripravené. Lebo keď na Slovensko príde nový investor, vieme mu poskytnúť plochu na podnikanie v priebehu roka, roka a pol. V Maďarsku to trvá štyri mesiace. My sa máme pričiniť o to, aby to aj u nás trvalo kratšie,“ poznamenal Vološin, ktorý nie je prekvapený, že sa v Snine zarába tak málo.

„Nie je to správne, že je to tak, ale je to normálne. Čím ste ďalej od epicentra diania, ako my od Bratislavy, tým je všade situácia horšia. Podnikateľov je málo. Tým je viac uchádzačov ako roboty a platia len toľko, koľko musia. Chcem stretnúť s podnikateľmi, aby som sa dozvedel, čo by potrebovali, aby dokázali rozširovať podnikanie,“ dodal primátor.