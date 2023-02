Viceprezident Zväzu obchodu o zákaze nedeľného predaja: Ľudia si zvyknú! Čo si o tom myslí ekonóm?

Zákazníkom sa zúžia možnosti a zamestnanci prídu o príplatky? Na prvý pohľad je zákaz nedeľného predaja výhodný len v tom, že budú rodiny viac pokope.

Viceprezident Zväzu obchodu SR Pavol Konštiak však tvrdí, že je to príliš zjednodušený pohľad. Podľa neho, naopak, neexistuje skupina, ktorá by mala v konečnom dôsledku na zákaze nedeľného predaja tratiť. Ekonóm Martin Šuster si zase myslí, že ak pôjdeme takýmto systémom, tak na jeho implementáciu treba viac času.



Čo by zrušenie nedeľného predaja znamenalo pre zamestnávateľov a pre firmy?

My predsa nejdeme vymyslieť teplú vodu. Vo vyspelých európskych ekonomikách, ako sú Nemecko, Rakúsko a ďalšie, je tento systém predaja dlhé roky zaužívaný. Nedeľný predaj je tam zakázaný a iba v niektoré nedele pred niektorými sviatkami je otvorené.



Vy ste teda za zákaz nedeľného predaja.

Áno, chápete to dobre. My obchodníci si totiž nemyslíme, že by nám tým klesol obrat. Ten sa len rozloží do ostatných dní v týždni - na štvrtok, na piatok, na sobotu. My so zákazom predaja v nedeľu súhlasíme.





Máte aj nejaké dáta, ktoré naznačujú, že tržby neklesnú?

Nepredpokladáme, že by tržby klesli, iba sa rozložia. Keď je to vo vyspelých ekonomikách, tak prečo by to nemalo fungovať u nás?



Ako to podľa vás prijmú spotrebitelia?

Spotrebiteľ si zvykne. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí chcú, aby boli obchody otvorené 24 hodín. Ale tá nedeľa je naozaj sviatok pokoja a mieru. V každom prípade, maloobchodný obrat neklesne.





A čo zamestnanci? Mnohí hovoria, že majú radi vyššie príplatky.

Ja si myslím, že to privítajú aj naši zamestnanci. Náklady na nedeľu sú, samozrejme, vyššie ako na bežný deň, avšak mzda zamestnancov tak či tak neustále narastá. Aj teraz minimálna mzda narástla o 50 eur a od toho sa odvíja v podstate rast všetkých miezd.

Zamestnanci budú mať profit z toho, že budú môcť byť so svojimi rodinami. Tí, ktorí chcú pracovať, môžu pracovať v sobotu alebo v predĺžených zmenách. Nemyslím si, že by zamestnanci boli proti nedeľnému zákazu.