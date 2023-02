Američan James má korene v dedinke Rovňany: Slovensko mu učarovalo! Požiada o občianstvo?

Našu krajinu si zamiloval. Herec a tanečník James Monroe Števko (36) z New Yorku vypátral, že má korene až v maličkej dedinke Rovňany (okr. Poltár), odkiaľ pochádza jeho prapradedko. Američan už navštívil krajinu svojich predkov trikrát a učí sa slovenčinu, aby mohol požiadať o občianstvo.

James (36) vyrastal v domnienke, že jeho rodina pochádza z Čiech. Až oveľa neskôr našiel dokumenty, ktoré ho zaviedli do dediny na juhu stredného Slovenska. Rovňany navštívil pred 10 rokmi. „Vždy ma zaujímalo moje dedičstvo. Keď sa vám pošťastí nájsť presnú dedinu, z ktorej predok pochádza, nemôžete si pomôcť a chcete vedieť viac,“ vysvetľuje Američan, ktorý sa vybral do rodnej dedinky svojho prapradedka.

Ten emigroval do Spojených štátov v roku 1914 a oženil sa so Slovenkou pochádzajúcou z okolia Martina. „Rovňany sú veľmi malá a útulná dedina. Ľudia, ktorých som stretol, boli nadšení, že ma vidia v rodnej obci mojich predkov,“ ozrejmuje James, ktorému pomáhal pri pátraní Rovňanec Milan Marčík a zostavil mu rodokmeň až po rok 1750.





Vie si objednať

Američana natoľko zaujalo Slovensko, že sa rozhodol naučiť sa náš jazyk a získať aj občianstvo. Najprv skúšal študovať sám, chodil aj do českej školy v Chicagu, neskôr získal štipendium na Univerzite v Pittsburghu, kde sa učil aj o kultúre, aktuálnom dianí a slovenských filmoch. „Slovenčina má priveľa skloňovania a dokonavých a nedokonavých slovies. No snažím sa, aby ma to v učení nezastavilo,“ smeje sa Števko, ktorému sa najviac páči naše slovíčko korčuľovať. V slovenčine už zvládne jednoduchšiu konverzáciu či objednávku v reštaurácii.

V auguste navštívil prevažne Žilinský kraj a v januári bol okrem Bratislavy aj vo Vysokých Tatrách, kde zažil pravú slovenskú zimu. Už niekoľkokrát jedol aj naše tradičné halušky, ktoré mu chutia, ešte viac mu však učarovala kapustnica. Najväčší problém mu robí to, že Slováci väčšinou hovoria potichu a veľmi rýchlo, čo mu sťažuje komunikáciu. No James si dokonca vie predstaviť, že by u nás ostal žiť aj natrvalo.



