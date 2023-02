Dráma v Lučenci: Hrôza, čo sa stalo mužovi na prechádzke! Útočníci sú už v rukách polície

Polícia v Lučenci vyšetruje prípad trestného činu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. V prípade boli obvinení dvaja Lučenčania - 35-ročný G. B. a 38-ročný M. H.

Ako informuje na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia, vo štvrtok 2. februára v podvečerných hodinách v Lučenci na Námestní republiky bol fyzicky napadnutý 32-ročný muž. Polícia útočníkov zadržala a vec je riešená v superrýchlom konaní. Obvinený G. B. už bol v minulosti niekoľkokrát súdne trestaný, prevažne za majetkovú trestnú činnosť.

„V čase napadnutia bol muž na prechádzke so psom, ktorého mal na vôdzke. Najprv jeden z obvinených mužov hodil do poškodeného plechovku od piva, po čom poškodený prešiel pred vchod obchodného centra, kde sa nachádzalo viac ľudí. Následne obidvaja obvinení išli za ním a poškodeného obaja fyzicky napadli," popisuje udalosť polícia s tým, že 32-ročného muža niekoľkokrát opakovane udierali do oblasti hlavy a tváre.

Obvinení fyzicky zaútočili aj na pracovníka SBS služby z obchodného centra, ktorý na incident reagoval a rozhodol sa 32-ročnému mužovi pomôcť. Pracovníka bezpečnostnej služby taktiež jeden z obvinených udrel päsťou do tváre. Ani jeden z poškodených mužov neutrpel zranenie, ktoré by si vyžiadalo lekárske ošetrenie.