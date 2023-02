Dvojica v Lučenci napadla okoloidúceho: Utekal mu na pomoc pracovník SBS, takto to dopadlo

Polícia obvinila dvojicu páchateľov, ktorí vo štvrtok (2. 2.) v podvečerných hodinách na Námestí republiky v Lučenci napadli 32-ročného muža. Dvojica zaútočila aj na pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) z tamojšieho obchodného centra, ktorý chcel poškodenému mužovi pomôcť.

Na sociálnej sieti o prípade informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Dvojica mužov vo veku 35 a 38 rokov na námestí v Lučenci najskôr zaútočila na muža, ktorý bol v tom čase na prechádzke so psom. "Jeden z obvinených mužov hodil do poškodeného plechovku od piva, po čom poškodený prešiel pred vchod obchodného centra, kde sa nachádzalo viac ľudí. Následne obidvaja obvinení išli za ním a poškodeného obaja fyzicky napadli," priblížila polícia s tým, že poškodeného opakovane udierali do oblasti hlavy a tváre.

Obvinení zaútočili aj na pracovníka SBS z obchodného centra, ktorý chcel napadnutému mužovi pomôcť. Jeden z útočníkov ho mal udrieť päsťou do tváre. "Našťastie ani jeden z poškodených mužov neutrpel zranenie, ktoré by si vyžiadalo lekárske ošetrenie," doplnila polícia.

Polícia oboch páchateľov zadržala, obvinení sú z trestného činu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. Ako dodala, jeden z obvinených už bol v minulosti niekoľkokrát súdne trestaný, a to prevažne za majetkovú trestnú činnosť.