KDH chce mať v nedeľu obchody zatvorené: Hovoria o čase s Bohom, obchodníci sú proti

Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporuje zatvorenie obchodov v nedeľu. Maloobchodníci naopak túto legislatívnu iniciatívu odmietajú. Národná rada (NR) SR na aktuálnej schôdzi rokuje o poslaneckej novele Zákonníka práce, ktorej cieľom je zakázať prácu v maloobchode väčšinu nedieľ v roku.

Príklady zo susedného Rakúska a viacerých krajín Európy podľa KDH ukazujú, že takáto úprava je možná. Niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko, uplatňujú pri práci v nedeľu výhradu vo svedomí, pripomenulo hnutie.

"Každý človek by mal mať nárok na dva voľné dni do týždňa. Práve nedeľa je dňom, počas ktorého by sme mali mať možnosť využiť čas strávený s rodinou, Bohom a na regeneráciu. Pre veriacich je nedeľa zároveň jedinečným a nenahraditeľným časom pre vzťah s Bohom a cirkvou, do ktorej patria," vyhlásil v stanovisku podpredseda KDH Marián Čaučík. Hnutie si podľa neho uvedomuje, že plošný zákaz práce v nedeľu nie je možný a sú profesie, pri ktorých je práca nevyhnutná každý deň. Netýka sa to však obchodov.