Krásna správa z bratislavskej zoo: Narodila sa samica najohrozenejšieho cicavca na svete! Tá je rozkošná

V bratislavskej zoo sa narodila samica ohrozeného druhu adaxa núbijského. V súčasnosti patrí medzi najohrozenejšie cicavce na svete. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo zoo.

"Je to naše prvé tohtoročné mláďatko, narodilo sa 24. januára," uviedla riaditeľka zoo Júlia Hanuliaková. Chovu adaxa núbijského sa v Zoo Bratislava venujú od roku 1989. Jeho záchrana sa podľa Ritterovej odohráva najmä za bránami zoologických záhrad, ktoré sa zapájajú do reintrodukčných programov a pomáhajú ho prinavracať do jeho prirodzeného prostredia.

Priblížila, že adax núbijský je elegantná púštna antilopa, ktorá pochádza zo saharskej Afriky. "Farba jeho srsti je prispôsobená silnému slnečnému žiareniu, vie sa efektívne pohybovať po piesku a dokáže vynikajúco hospodáriť s vodou," doplnila.

Antilopa pre svoju veľkosť však nevyniká rýchlosťou a stala sa ľahkou korisťou lovcov. "Adaxy sú zaradené do Európskeho záchranného programu pre ohrozené druhy a v záchranných chovoch zoo sa im dobre darí," podotkla Hanuliaková.

Zoo Bratislava je aktuálne dočasne zatvorená pre potvrdenie vtáčej chrípky u uhynutej husi podunajskej.