Kalamitné počasie dostalo po divokej sobote rozum: Biele peklo prešlo za jednu noc! Zopakuje sa to ešte?

Najskôr sa ženili všetci čerti, potom nastal pokoj. Viaceré miesta Slovenska sa už od piatku trápili so snehom a silným vetrom, ktorých kombinácia spôsobovala nepríjemnú kalamitu.

Zaviate cesty, autá zavalené snehom, výpadky prúdu - to všetko si zažili Tatranci, ľudia na Orave či Kysuciach. Situácia kulminovala počas soboty, v nedeľu sa však už počasie našťastie umúdrilo. Stále však platia výstrahy. V našich veľhorách najmä lavínové, inde sa treba pripraviť na mrazy počas noci.

Vysoké Tatry - Ako z iného sveta



Od sobotňajšieho rána boli v našich veľhorách v pohotovosti polícia, hasiči aj mechanizmy. Silný vietor a množstvo snehu spôsobili viacero nehôd vrátane najväčšej reťazovej pri Poprade. Nedeľa však bola ako z iného sveta. Nádherná zimná krajina, slnko a prejazdné cesty. Pár nehôd však riešiť predsa len museli. Na ceste do Smokovca sa zrazili 4 autá a nezaobišlo sa to bez zranení. „Šoféri si po včerajšej kalamite akoby chceli vyskúšať, čo to na očistených cestách dá,“ smutne skonštatoval v nedeľu jeden z policajtov.

Patálie mala včera aj tatranská električka. Tesne za Popradom vietor nafúkal na koľajnice množstvo snehu, ktorý bolo treba ručne odhádzať. Preto z Popradu do Veľkého Slavkova a späť istý čas premávala náhradná doprava. Vo Vysokých a Západných Tatrách naďalej platí 4. stupeň lavínového nebezpečenstva. Výrazne sa neodporúča freeridové lyžovanie. Na najvyššie položenej zjazdovke Lomnické sedlo (2 100 m n. m.), ktorá ešte stále nie je v prevádzke, dokonca včera na obed spadla malá lavína. Stalo sa tak v časti Francúzska mulda.