Zvrat v prípade zavraždeného bossa českého podsvetia Františka Mrázka († 47): Bol za tým Slovák?!

Veľký majetok si dlho neužil. Exkluzívna informácia sa objavila v súvislosti s vraždou bossa českého podsvetia Františka Mrázka († 47). Podľa českého portálu iDnes bol nájomným vrahom Slovák. Túto vyšetrovaciu verziu potvrdil aj bývalý šéf tímu, ktorý mal prípad na starosti.

K najznámejšej vražde českých novodobých dejín došlo v roku 2006 v pražskej štvrti Lhotka. František Mrázek, kontroverzný podnikateľ 90. rokov, predtým šéf podsvetia vekslákov, k svojmu opancierovanému Mercedesu už nedošiel. Profesionálnym spôsobom ho na parkovisku pred sídlom jeho spoločnosti zastrelil vrah ostreľovacou puškou so špeciálne upraveným nábojom jedinou ranou smerujúcou do srdca.

Český portál iDNES zverejnil exkluzívny článok, podľa ktorého šéfa českého podsvetia zabil nájomný vrah zo Slovenska. Potvrdili mu to tri zdroje z prostredia vyšetrovania. Malo by ísť o bývalého elitného policajta. Vyšetrovatelia poznajú jeho meno, ale zatiaľ nemajú dôkazy, ktoré by ho s vraždou spojili. „Podarilo sa síce stotožniť nájomného slovenského vraha, aj modus operandi bol, ale nepodarilo sa získať žiadny dôkaz, ktorý by súdne obstál. A ten človek (vrah) bol pre políciu nový, nemal za sebou žiadne známe vraždy,“ prezradil Robert Šlachta, bývalý šéf Útvaru pre odhaľovanie organizovaného zločinu.

Podľa zistení TV Markíza sa prípadom stále zaoberá špeciálny tím Tempus. „V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne nové informácie, ktoré by sme mohli zverejniť. Hneď ako nejaké k dispozícii budú, tak ich, samozrejme, zverejníme,“ uviedol Ondřej Moravčík z tlačového odboru Policajného prezídia ČR. Vyšetrovatelia veria, že vraha aj objednávateľa dostanú za mreže. Veľa času im neostáva, o tri roky bude vražda Františka Mrázka premlčaná.