Šéf SaS Richard Sulík exkluzívne pre Nový Čas: Ako potopil Dzurindu a na čom sa zhodol s Matovičom?!

Bol kľúčovým človekom posledných dní. Práve na SaS Richarda Sulíka (55) záležalo, či a kedy sa schvália predčasné voľby. Pôvodne síce liberáli hovorili, že by boli aj za skorší termín, no napokon sa dohodli na tom, že ľudia prídu k urnám 30. septembra.

Sulík pre Nový Čas vysvetľuje, prečo nechávajú vládnuť Eduarda Hegera (46) až o osem mesiacov dlhšie, čo si myslí o projekte expremiéra Dzurindu (67) a ako to je s jeho rančom v Austrálii.



Aký zmysel má to, že ste povolili odklad predčasných volieb o osem mesiacov a netrvali ste na júnovom termíne?

Toto bola kompromisná dohoda, niektorí ich chceli čím skôr, niektorí až vo februári. SaS prispela k tomu, že kompromis vznikol. Boli sme pripravení hlasovať aj za júnový termín, ale na tom dohoda nebola.



Vy ste mohli pokojne súhlasiť s tým, že júnový termín odhlasujete spolu so Smerom, s Hlasom a extrémistami. Prečo ste sa nedohodli s nimi?

Radšej sa dohodnem s našimi bývalými koaličnými partnermi, s nimi sme dva roky spolu vládli, ako so Smerom a s fašistami.

Je podľa vás úplne kóšer, že republika bude v provizóriu počas ôsmich mesiacov a nebude mať riadnu vládu?

To predĺženie, o ktorom sa bavíme, sú tri mesiace medzi júnom a septembrom, v skutočnosti je to jeden pracovný mesiac a dva dovolenkové. Navyše, táto vláda je pod kontrolou prezidentky a nie je v nej Igor Matovič. To bol náš cieľ, s ktorým sme nastúpili minulý rok v lete - že Igor Matovič je najväčšia škodná v tejto krajine, najväčší problém krajiny a tento cieľ sme dôsledne sledovali, až kým sme ho nezrealizovali. SaS svoju povinnosť voči spoločnosti splnila.

Prezidentka môže teraz vymenovať úradnícku vládu kedykoľvek. Čo sa musí stať, aby ste vy povedali, že už je ten čas a nechcete, aby vládol Eduard Heger?

Ja o tom nerozhodujem, na to je tu ona.



Nerozhodujete, ale môžete na ňu apelovať, aby tak spravila.

Myslím si, že je dostatočne kompetentná a sleduje situáciu, aby vedela, kedy nastal ten čas. Dôležité je, že je to tak. Ak by vláda robila naďalej také psie kusy, ako sme zažili minulý rok na jeseň, keď sa odkladali životne dôležité operácie, tak prezidentka má v ruke tú páku a môže konať.



Čo bude prioritou SaS počas 8 mesiacov, ktoré nás čakajú?

Máme 22. apríla kongres, tam predstavíme niekoľko konkrétnejších vecí týkajúcich sa našej kampane, priority a čaká nás približne 5-mesačná volebná kampaň.



Chystáte sa ešte na dovolenku?

Nie. Budem už len kampaňovať. Pripúšťam predĺžený víkend na Slovensku s rodinou.