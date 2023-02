Rakúsko si zobralo príklad od našich susedov: Veľká zmena na hraniciach so Slovenskom

Rakúsko od pondelka ukončí kontroly na hranici so Slovenskom, uviedlo podľa agentúry APA rakúske ministerstvo vnútra.

Dôvodom pre tento krok je, že v noci na nedeľu kontroly na hranici so Slovenskom ukončí tiež Česko. Rakúsko pôvodne kontroly na rakúsko-slovenskej hranici zaviedlo po vzore Česka, ktoré ich ustanovilo v reakcii na nárast nelegálnej migrácie na konci vlaňajšieho septembra.

Namiesto toho budú kontroly už len v prihraničných oblastiach v koordinácii so SR. Pôjde predovšetkým o okresy Gänserndorf, Bruck an der Leitha a Kittsee. Budú v nich nasadzované hliadky a prebiehať monitoring za pomoci dronov.

Rakúsko zaviedlo kontroly na hraniciach so Slovenskom koncom septembra 2022 v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie a potrebou obmedziť pôsobenie prevádzačských mafií. Podľa rakúskeho ministerstva vnútra sa od konca septembra podarilo zadržať 24 prevádzačov, ktorí operovali z územia Slovenska.

Rovnaké opatrenie na hraniciach so SR uplatňovala od konca vlaňajšieho septembra aj Česká republika. Český minister vnútra Vít Rakušan tento týždeň avizoval, že stále kontroly na hraniciach so SR sa skončia v noci zo soboty na nedeľu. Rakúsko zmenilo stratégiu s ohľadom na to, že k rovnakému kroku pristúpila aj Česká republika, s ktorou sa snažilo postup koordinovať.