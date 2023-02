Druhá šanca pre problémové jedince: Ako to bude vyzerať v polepšovni pre medvede?

Jeleniu zvernicu v Tatranskej Javorine chcú premeniť na oblasť reprezentatívnej vzorky karpatskej fauny. Okrem toho by tam umiestňovali problémové medvede spolu s opustenými mláďatami, ktoré takto pripravia na život vo voľnej prírode. Vymedzená oblasť by bola za poplatok prístupná verejnosti.

Záchranné centrum Libearty v rumunskom Zărnești začalo svoju činnosť v roku 1998. Niekdajšia aktivistka a súčasná riaditeľka centra Christina Lapis vedie toto zariadenie veľmi progresívne. Medvede sa tu dajú pozorovať z vyhliadkových terás v korunách stromov,“hovorí riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.

V Bulharsku je takéto medvedie sanatórium v pohorí Rila neďaleko mestečka Belica a na Ukrajine v Siněvire v Podkarpatskej oblasti majú tiež zriadenú stanicu pre medvede. Majko má presnú predstavu, kde by také zariadenie mohlo u nás vzniknúť a ako by malo fungovať.

„Registrovaná zvernica v Tatranskej Javorine má plochu 800 hektárov a je zameraná na jeleňa karpatského. Je ich tam asi 150. No národný park nie je primárne o jeleňovi alebo o vysokej zveri. Bolo by fajn zriadiť tu akúsi vzorku karpatskej fauny s reprezentatívnymi druhmi zvierat. Umiestnili by sme sem aj osamotené medvedie mláďatá, ktoré by sa pripravili na voľný život v prírode, pretože zoologické záhrady o ne v súčasnosti nemajú žiadny záujem. Tiež by tu mohli dožiť v dôstojných podmienkach problémové medvede. Mohli by sme to celé sprístupniť aj verejnosti za presne stanovených podmienok. Je to tiež blízko Poľska a tam je o takéto druhy zaujímavej náučnej turistiky tiež veľký záujem.“