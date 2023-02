Astrobiologička Musilová zo Slovenska si plní sen: Aké technológie Michaela testuje? Budete ohromení!

Astrobiolgička Michaela Musilová (34) pochádza z Bratislavy, no už niekoľko rokov žije v zahraničí, kde sa venuje vede a výskumu. V projektoch, na ktorých pracuje, sa zaoberá napríklad tým, či na Marse môže byť život, aký vplyv bude mať klimatická zmena na ľudstvo a či ho ešte môžeme zmierniť.

O niektorých jej projektoch a plánoch, ale aj o postavení ženy vo vesmírnom svete porozprávala mladá vedkyňa pre Nový Čas.



Sme na začiatku nového roka. Aké máte plány?

Kde začať... (smiech) Som rada, že som počas Vianoc a začiatkom nového roka mohla byť prvýkrát po piatich rokoch na Slovensku. Veľmi som sa z toho tešila. Rok 2023 bude veľmi náročný, pretože som uprostred svojho projektu Astro Koruna Zeme. Mám za sebou expedíciu na Kilimandžáro, čo bola prvá z plánovaných expedícií. Projekt je zameraný na výstup na najvyššiu horu na každom kontinente. Má výskumno-vzdelávací charakter s popularizačným rozmerom.



Kam sa chystáte najbližšie?

Ďalším cieľom na našom zozname ja Aconcagua v Južnej Amerike, kam sa chystám budúcu zimu. A v rámci ďalšieho projektu, ktorý sa volá Homeward Bound, sa chystáme na Antarktídu. Je to program pre ženy - líderky vo vede a výskume, do ktorého ma vybrali ako jednu zo sto žien z celého sveta. To skombinujem so spomínanou Argentínou a celý tento rok sa bude niesť v znamení príprav na tieto dve expedície.

Ako taká príprava vyzerá?



Čakajú ma rozličné tréningy, napríklad v západnej časti Ameriky budeme s mojím tímom šliapať na rozličné hory. A, samozrejme, treba na to aj finančnú prípravu, takže aktuálne zháňam partnerov a sponzorov na všetky svoje projekty. Ak sa to podarí a absolvujem všetky potrebné prípravy, tak potom už budem schopná vyliezť aj na Everest. Podľa mojich dostupných informácií ešte žiadna žena zo Slovenska na Evereste nebola, ani neabsolvovala túto Korunu Zeme, takže verím, že takto prispejem Slovensku v kultúrno-vzdelávacej časti.

Čo je výsledkom absolvovania týchto projektov?

Koruna Zeme je výskumno-vzdelávací projekt, v rámci ktorého skúmame organizmy žijúce v extrémnych podmienkach a snažíme sa zistiť, či by dokázali prežiť aj vo vesmíre. Sú to tzv. extrémofily. Je to teda spojenie výskumno-vedeckej a aj vesmírnej práce. Výstupy sú v mojom prípade aj vesmírnym výcvikom, pretože musím seba samu vycvičiť, ako viesť tím a aj sama zvládnuť projekt v takýchto stresujúcich a náročných podmienkach. To mi potom dáva väčšiu šancu pri astronautskom výbere do NASA, do ktorého sa hlási 20 000 ľudí, niekedy aj viac. Tieto projekty mi potom dávajú príležitosť v tom množstve prihlásených vyniknúť. Toto je z vedeckej stránky, ale robím výskumy aj technologické. To znamená, že testujem rôzne nové technológie, ktoré môžu byť pri takýchto náročných expedíciách nápomocné.

Napríklad?



Napríklad mám taký špeciálny prístroj, ktorý sleduje, kde presne som a môže automaticky dať vedieť ľuďom, že mám nejaký problém a privolať si pomoc vďaka iba jednému tlačidlu. Je to úplne nová technológia, ktorú som testovala počas prvej expedície na Kilimandžáro. Takýchto technológií je viac, napríklad donedávna sa na čistenie vody v extrémnych podmienkach používali rozličné filtrácie, jódové tabletky a podobne, ale teraz testujeme jednu fľašku s gombíkom, v ktorej je UV svetlo, sterilizujúce vnútro fľaše počas pár sekúnd.

Načo sa astrobiologička Michaela Musilová zameriava? Čo sú jej ciele do budúcna? Aké to má žena v takejto náročnej profesii? Čítajte Nový Čas Nedeľa.