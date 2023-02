Paťko má závažnú formu anémie, rodina musí vyžiť zo 6 eur na deň: Mama nemá ani na vitamíny

Je to obrovský bojovník! Má len päť rokov a už mu 80-krát menili krv v jeho malom telíčku. Paťkovi diagnostikovali pred pár rokmi talasémiu, čo je závažná forma anémie. Malý okatý chlapček podstupuje jednu liečbu za druhou napriek tomu, že so svojou statočnou mamou Patríciou (34) žije na hranici chudoby.

Na deň im zostáva šesť eur a z toho musia vedieť vyžiť. Aký sen by chcela splniť svojmu malému anjelikovi?!S malým Paťkom sa osud nemaznal a na jeho útle pliecka mu naložil ťažké bremeno, hoci po narodení vyzeralo všetko v poriadku.

„Keď sa mi Paťko narodil, bol väčší ako ostatné deti. Mal štyri kilá, ale nič nenasvedčovalo tomu, že by mal byť chorý. Keď mal osem mesiacov, mal veľmi vysoké teploty. Museli sme ísť do nemocnice. Lekárovi sa však nezdali výsledky a myslel si, že Paťko môže mať leukémiu, tá sa však nepotvrdila,“ spomína na prvé chvíle strachu s trasúcim sa hlasom ťažko skúšaná mama. To najhoršie však malo ešte len prísť.

Nutná transplantácia

Lekári nakoniec Paťkovi diagnostikovali závažnú formu anémie - talasémiu. Malý bojovník je tak každý mesiac odkázaný na transfúziu krvi. Pred dvoma rokmi podstúpil punkciu kostnej drene, pri ktorej mu zistili, že mu nepracuje tak, ako by mala. Nutná je preto transplantácia, ktorú by mal absolvovať už tento rok.

„Máme už aj darcu kostnej drene z Nemecka, ale to je úplne posledná šanca na záchranu,“ hovorí zdrvená mama, ktorá si ani len nevie predstaviť, čo všetko ju ešte čaká a ako to zvládne.