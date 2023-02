Originálny darček strednej školy na východe: Vlhovej aj Schiffrinovej vyrobili niečo nádherné!

Vyslúžili si nevšedný dar! Na Strednej odbornej škole drevárskej (SOŠD) vo Vranove nad Topľou zvečňujú športové, kultúrne aj politické osobnosti do dreva. Obrázok v podobe známky už venovali aj Petre Vlhovej alebo jej najväčšej konkurentke Mikaele Shiffrinovej.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Originálna myšlienka tvoriť obrázky s vrúbkami, ktoré pripomínajú známku, sa zrodila v hlave riaditeľa školy Igora Šestáka (56). „Napadlo mi to, keď naša Petra vyhrala olympijský slalom. Povedal som si, že si to zaslúži špeciálnu známku, akú nemá nikto. V škole máme stroj, ktorý gravíruje pomocou laseru. A myšlienka prerástla do reality,“ vysvetlil riaditeľ, ktorý si cení, že sa mu známku našej olympijskej víťazke podarilo odovzdať osobne.

„Podarilo sa mi spojiť s jej najbližšími príbuznými a po dohovore som jej dielo odovzdal priamo v Liptovskom Mikuláši,“ prezradil Šesták, ktorý vždy vyrobí dva kusy obrázkov. Jeden venuje a obdarovaného poprosí, aby ten druhý podpísal.

Na čestnom mieste



„Keďže Petre sa obrázok veľmi páčil, vo výrobe sme pokračovali. V našom meste vystupovali radošinci a tak sme obrázok zhotovili aj Stanislavovi Štepkovi. Mal z neho radosť. Sľúbil, že bude na čestnom mieste v klube radošincov,“ vraví riaditeľ. Jeden aj venoval slovenskému Armstrongovi Petrovi Ondriovi i Veronike Zuzulovej.

Parádny obrázok dokonca zhotovil aj šampiónke Mikaele Shiffrinovej. „Bol som uplynulý víkend v Špindlerovom Mlýne. Chcel som jej ho odovzdať. Ale pretekárky boli také strážené, že sa k nej nedalo dostať, tak som jej obrázok poslal po šéfovi Petrinho fanklubu. Druhý podpísala a mám ho na stene. Má tam aj adresu našej školy. Možno nás na revanš prekvapí nejakým darčekom,“ uzavrel riaditeľ.