Naď hovorí o rotácii systémov protivzdušnej obrany: Ostrá reakcia Fica!

Systémy protivzdušnej obrany od spojencov z NATO by na Slovensku mohli rotovať. Aktuálne prítomné systémy neodídu skôr než sa nahradia.

Uviedol to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v Národnej rade (NR) SR v diskusii o návrhu na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území SR. Predseda Smeru-SD Robert Fico predložil k návrhu uznesenie, ktorým žiada informácie týkajúce sa stavu techniky či ochrany nášho vzdušného priestoru.

Naď ozrejmil, že predložený návrh má rozšíriť súhlas s prítomnosťou zahraničných vojsk na Slovensku o všetky členské krajiny NATO. Mandát má ostať do 3000 vojakov. "V priebehu mesiaca marec očakávame odchod Patriotu z Malaciek, ktorý poskytli USA," uviedol Naď s tým, že v tom čase už má byť u nás systém protivzdušnej obrany z Talianska. Poznamenal, že systémy protivzdušnej obrany s jednotkami spojencov by mohli u nás do budúcna rotovať, teda že tu nebude dlhodobo tá istá jednotka. Schválením návrhu sa má podľa Naďových slov zefektívniť a zrýchliť schopnosť reakcie na situáciu a uľahčiť výmena kontingentov.