Viete, kde máte mieru? Suchý február je tu: Otestujte sa, ako dlho vydržíte bez alkoholu

Zapojením sa do osvetovej kampane Suchý február sa môže verejnosť otestovať, ako zvláda mesiac abstinencie od alkoholu.

Kampani, ktorá upozorňuje na problematiku nadmernej konzumácie alkoholu, vyjadrilo svoju podporu Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Alkohol je podľa neho na Slovensku dlhodobým problémom, ktorý priamo súvisí so samovraždami, smrteľnými dopravnými nehodami či rodinnými tragédiami.

Rizikovo pije podľa rezortu na Slovensku viac ako 400.000 ľudí. Cieľom kampane nie je, aby ľudia prestali piť alkohol úplne, ale aby si preverili, kde je ich miera. "Ľudia by mali skúsiť otestovať sa. My to bežne ponúkame ľuďom, ktorí k nám prídu a tvrdia, že nemajú problém s alkoholom - vyskúšajte mesiac nepiť," poznamenal hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogovo závislých a riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

Ak to človek podľa neho dokáže, tak zrejme ide o konzumenta, ktorý by si mal dávať pozor na pitie, ale nemusí vyhľadať pomoc. "Ak ale po týždni, po dvoch zlyhá a nedokáže to - mal by vyhľadať odbornú pomoc," upozornil Okruhlica. Varovným signálom podľa neho je aj prípad, keď človek síce mesačnou abstinenciou prejde, ale počas nej má problémy so spánkom, má chuť na alkohol a musí sa prekonávať.

Do kampane pozval ľudí aj riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Košice Boris Bodnár. "V susednom Česku až 80 percent populácie eviduje, že takáto kampaň beží," ozrejmil a poukázal, že v Česku funguje Suchý február už desať rokov. Osvetovú kampaň chcú odborníci rozšíriť aj na Slovensku.