Hrôzostrašný nález v Dunaji: Bezvládne telo ženy zrejme patrí nezvestnej Terézii († 18)

Bratislavskí policajti informovali o desivom náleze vo vodnom toku Dunaja.

Ako píše Bratislavská polícia na sociálnej sieti Facebook, muži zákona prijali v utorok na linke 158 krátko po deviatej hodine ráno oznam o nájdení bezvládneho ženského tela. "Podľa doterajších informácií bolo vo vodnom toku rieky Dunaj v blízkosti Lužného mosta na petržalskej strane spozorované telo ženského pohlavia, bez známok života. Policajti na mieste aktuálne vykonávajú potrebné úkony," dodala polícia s tým, že bližšie informácie poskytne vtedy, keď to situácia umožní.

Podľa vonkajších znakov by malo ísť o nezvesenú Teréziu - nájdená žena mala na nohách biele snehule. Tie mala obuté aj Terézia v čase, keď zmizla. Definitívnu identifikáciu však určí až analýza DNA.

Študentka z Urminiec (okr. Topoľčany) prišla v piatok za svojím priateľom Nasimom do Bratislavy. V sobotu sa však pohádali, odišla od neho z bytu a potom mu poslala správu, že je na Starom moste. Hneď sa tam vydal, no našiel iba jej kabát a mobil.



„Odišla odo mňa z domu po hádke o 19.30 hod. Potom neodpisovala, ani nedvíhala telefón, následne nato mi napísala, že sa nachádza na Starom moste. To bolo o 19.57 hod. Hneď som sa tam vybral, no našiel som už len kabát, v ktorom bol telefón a peňaženka. To bolo o 20.13 hod.,“ povedal mladík s tým, že keď zistil, že tam Terezka nie je, pýtal sa okoloidúcich, či ju nevideli.

„Povedali mi, že kabát tam už bol. Jedna slečna uviedla, že tam je približne 15 minút, zavolal som teda políciu. To som urobil o 20.15,“ dodal jej priateľ Nasim. Muži zákona následne zmobilizovali hasičov, kriminálku, dopravný podnik a spustili pátraciu akciu.