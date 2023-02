Juraj († 38) zomrel po bodnutí do srdca, jeho deti prehovorili: Toto je trest, ktorý chcú pre Máriu!

Prežívajú najťažšie obdobie v živote! Vražda Juraja († 38), ktorá minulý týždeň otriasla Handlovou (okr. Prievidza), veľmi zasiahla najmä jeho prvú manželku Zuzanu a ich dve deti Paťku (13) a Juraja (17).

Ich otca podľa obvinenia bodla priamo do srdca opitá druhá manželka Mária (34), na ktorú nemajú dobrého slova. Aký trest by pre ňu užialené polosiroty navrhli?

Bol pre nich najlepším otcom na svete. V osudný piatok, keď mala obvinená Mária bodnúť Juraja do srdca, sa zmenil život aj v rodine Zuzany. Bola prvou manželkou nebohého Juraja, s ktorým mala dve deti - Paťku a Juraja. Tie otca neskutočne milovali a jeho stratu nesú veľmi ťažko.





Úžasný otec

Keď sa tínedžeri dozvedeli o vražde otca, neverili vlastným ušiam. „Toto si nezaslúžil! Ako chlap, manžel a otec našich detí bol úžasný. To, že nám to v manželstve nevyšlo, neznamenalo, že mi na ňom nezáležalo. Bol to predsa otec našich detí. Nikdy som mu nič zlé nepriala a už vôbec nie takúto smrť. Bol skvelým otcom a deti ho zbožňovali,“ vyhlásila Zuzana, podľa ktorej boli deti na otca veľmi naviazané.