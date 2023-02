Exkluzívny rozhovor s Róbertom Bezákom: Čo si myslí o konci svojho kata Ouelleta?

Prehovoril! Kanadský kardinál Marc Ouellet (78), ktorému prischla prezývka „Bezákov kat“, odstúpil z vysokej vatikánskej funkcie prefekta Kongregácie pre biskupov. Ide o cirkevného predstaviteľa, ktorého meno na Slovensku rezonovalo v súvislosti s odvolaním bývalého trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka (62).

Práve Ouellet mu totiž poslal dotazník, ktorý výrazne prispel k jeho odvolaniu. Oullet bol viackrát obvinený aj zo sexuálneho zneužívania, čo popieral a podal aj žalobu. Oficiálne teraz rezignoval z dôvodu vysokého veku. Nový Čas sa zhováral so samotným Bezákom, čo si o celej veci myslí.



Čo hovoríte na odstúpenie kardinála Ouelleta?

Mal už aj vysoký vek, nechcem sa k nemu vyjadrovať.



Necítite niečo ako zadosťučinenie, že už nie je vo funkcii?

Nie. Uvidím, ako sa bude správať ten nový, ale necítim nič voči Marcovi. Ja som síce s týmto kardinálom bol, ale on mi vravel, že túto agendu zdedil po predchádzajúcom kardinálovi, ktorý sa volal Re. Keď som začínal, bol tam Ouellet a ja som s ním absolvoval len ten môj posledný rok 2012, ale inak som nemal možnosť ho spoznať.





Ešte si niekedy zaspomínate na pôsobenie v Trnave?

Už je to tak dávno, že už musím rozmýšľať, či to bola aj pravda. Boli to v podstate len 3 roky a odvtedy ušlo 11, takže viete si asi predstaviť, ako mi to ostalo v hlave. Ale Trnavu mám rád stále. Aspoň spomienka mi zostala a niekoľko priateľov, ktorých tam mám. Myslím, že Marc Ouellet bol tiež taký človek, ktorý tam robil svoju robotu a Bezák preňho zas nebol až taký dôležitý človek.



Takže mu to nemáte za zlé?

Nie, za zlé nie. On nebol ten, kto bol za tým. Ja si myslím, že keď niečo robí Vatikán, tak to je na podnet niekoho iného. Skôr by som to mal za zlé tým, ktorí to tam pustili.



Zo Slovenska?

No pravda. Vatikán... Predsa vás tam nemôžu tak poznať, veď biskupov je okolo 5 000 a ja si myslím, že Trnava nie je až také významné mesto ani pre Vatikán, ani pre cirkev. Skôr by som bol zvedavý, kto to tam pustil a ovplyvnil mienku tých ľudí.