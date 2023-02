Hokejbalista Strkáč († 29) prehral boj s rakovinou: Srdcervúce, čo odkázal svojej láske pred smrťou

Prežívajú obrovský žiaľ! Rodina, kamaráti i spoluhráči s láskou spomínajú na extraligového hokejbalistu Martina Strkáča († 29) z Považskej Bystrice, ktorý statočne bojoval s Hodgkinovým lymfómom.

Pridružili sa k nemu aj ďalšie komplikácie, ktoré spôsobili, že nerovný boj so zákerným ochorením napokon prehral. Naposledy vydýchol krátko po tom, ako svojej milovanej Andrei (40) poslal SMS, že spí a potom sa jej ozve...

Športovec telom i dušou hrával hokejbal za Považskú Bystricu. Extraligový hráč bol vždy plný elánu a pripravený pomáhať každému, kto to potreboval. „Bol vždy ten najslušnejší chlapec. Vedel rozdávať úsmev aj lásku,“ spomína na svojho priateľa Andrea, ktorá s ním strávila posledného pol roka.





Nahmatal si hrčku

Martin miloval hokejbal. Tvrdý chlap, ktorý si zo zápasov odniesol kopu modrín, si z bolesti ramena spočiatku nič nerobil. Ani v najhoršom sne nepomyslel na to, že by sa z toho mohla vykľuť choroba, ktorá by ho pripútala na lôžko. Opak bol pravdou. „Nahmatal som si hrčku pod kľúčnou kosťou, no neprikladal som tomu žiadnu váhu,“ prezradil Novému Času pred rokom.

Naveľa, naveľa sa vybral k lekárovi. „Po vyšetreniach padol verdikt. Diagnóza znela: Hodgkinov lymfóm s metastázami. Vedel som, že to nebude dobré,“ zaspomínal si na začiatok svojich útrap. Následne sa začal kolotoč chemoterapií a liečby. Veril, že mu pomôže biologická liečba, lenže na ňu potreboval peniaze. Pomohli mu ich vyzbierať kamaráti a napokon ju podstúpil. Trochu sa mu polepšilo. A začal veriť v zázrak...