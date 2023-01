Ak sa chystáte na turistiku, zbystrite: V týchto oblastiach je zvýšená lavínová hrozba

Vo Vysokých a Západných Tatrách je vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.

Vo Fatrách a Nízkych Tatrách je naďalej mierna hrozba lavín, druhý stupeň. Informoval o tom Pavel Beťko zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).

Hlavným problémom je podľa Beťka najmä nový a vetrom previaty sneh. "Pozor si treba dávať najmä v úzkych žľaboch a strmých svahoch nad 30 stupňov, pod skalnými stenami a tesne pod hrebeňmi, kde môže byť naviate väčšie množstvo nového snehu. Na takýchto svahoch je uvoľnenie lavín možné už pri malom dodatočnom zaťažení," priblížil. Upozornil, že sa môžu vyskytnúť aj prachové lavíny a splazy na veľmi strmých svahoch a v skalných stenách.

V utorok na horách očakávajú oblačné až zamračené počasie a sneženie. Fúkať bude západný až severozápadný vietor, ktorého rýchlosť môže v nárazoch dosiahnuť od 110 do 135 kilometrov za hodinu.

"Vplyvom severozápadného prúdenia sa najväčšie zrážky očakávajú vo Vysokých a Západných Tatrách, kde môže výška nového snehu dosahovať do 25 centimetrov, vo Fatrách a Nízkych Tatrách do 15 centimetrov," uviedol Beťko. Snežiť podľa neho bude pri nízkych teplotách, dôsledkom čoho bude nový sneh zle previazaný so starou snehovou pokrývkou. Pohyb vo vysokohorskom teréne HZS neodporúča.