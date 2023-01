Parlamentu končí ultimátum prezidentky na predčasné voľby: Ako bude vyzerať úradnícka vláda?!

Bude musieť siahnuť po obmene vlády? Parlamentu sa dnes končí ultimátum od prezidentky Zuzany Čaputovej (49), ktoré dala po tom, čo kabinet Eduarda Hegera (46) prišiel o dôveru.

Fotogaléria 26 fotiek v galérii

Do konca januára chcela mať na stole konkrétny termín predčasných volieb, inak vymenuje úradnícku vládu. Poslanci pritom hlasovanie naplánovali až na dnešné popoludnie, len pár hodín pred tým, ako vyprší prezidentkin termín. Nový Čas dal s expertmi dohromady možnú vládu, po ktorej môže siahnuť hlava štátu.



Predseda vlády

Dnes: Eduard Heger

Tip: Ľudovít Ódor

• ekonóm a spoluzakladateľ Útvaru hodnoty za peniaze

• bývalý poradca premiérky Ivety Radičovej

• viceguvernér Národnej banky SR

V prípade, že parlament nedosiahne dohodu na predčasných voľbách prezidentka vymenuje úradnícku vládu. K žiadnym menám potenciálnych ministrov, ani predsedu, či predsedníčky tejto vlády sa však nebudeme v tejto chvíli vyjadrovať,“ potvrdili z paláca. Ako možný kandidát na premiéra sa spomína viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor. „Mal by to byť človek nestranícky, a zároveň by to mal niekto, kto požíva dôveru,“ hovorí politológ Jozef Lenč s tým, že Ódor tak vnímaný je.

Ministerstvo financií

Dnes: Eduard Heger

Tip: Marcel Klimek

Človekom s potrebnými politickými skúsenosťami v tejto oblasti je podľa odborníkov Ivan Mikloš. „Bol by veľmi dobrý kandidát, ale nemyslím si, že by do toho išiel,“ hovorí Mesežnikov. Podľa Vašečku nemusí prezidentka hľadať ďaleko od ministerstva. „Viem si predstaviť, že by tam nechala Marcela Klimeka, ktorý je teraz štátnym tajomníkom,“ hovorí.

Ministerstvo hospodárstva

Dnes: Karel Hirman

Tip: Karel Hirman

Pokiaľ by sa prezidentka rozhodla ponechať niektorých ministrov na svojich miestach, tipom číslo jeden je v takomto prípade súčasný minister hospodárstva. Naslovovzatý odborník, ktorého kvality uznávajú aj jeho protivníci, by podľa nich tak mohol pokračovať v načatom diele. "Predpokladám, že by sa pani prezidentka snažila ponechať vo funkciách čo najviac ľudí, ktorí nezlyhali. Nemyslím si, že by mala mať tendenciu vymieňať Karla Hirmana," hovorí Vašečka.