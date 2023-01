Matku z východného Slovenska vyšetruje polícia: Čo robilo za volantom batoľa?!

Má na krku problém! Polícia na východnom Slovensku rieši šokujúci prípad matky, ktorá podľa ich slov nechala šoférovať svoje batoľa.

Zábery zverejnené na sociálnej sieti si však všimli muži zákona. Čo jej za nezodpovedný a riskantný čin hrozí?

Polícia podľa slov hovorkyne Lenky Ivanovej video zachytila počas monitorovania sociálnych sietí. „Konaním nezodpovednej vodičky sa už zaoberá a za toto konanie jej hrozí uloženie pokuty do 100 € alebo v blokovom konaní do 50 €,“ vyjadrila sa Ivanová s tým, že prípad je stále v riešení. Polícia vo svojom statuse upozornila aj na to, že dieťa nebolo umiestnené v autosedačke a tiež na to, že vodička s najväčšou pravdepodobnosťou nebola pripútaná.

„Konanie vodičky je flagrantnou ukážkou nezodpovedného správania sa, v dôsledku ktorého môže dôjsť k závažným následkom na živote a zdraví najmä dieťaťa na kolenách vodičky, ktorému pri náraze môže spôsobiť nezvratnú ujmu na zdraví na celý jeho život,“ dodali. K nezodpovednej jazde oslovil Nový Čas dopravného analytika Jozefa Drahovského.