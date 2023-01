Husté sneženie komplikuje dopravu: Cez tieto horské priechody kamióny neprejdú

Horský priechod (HP) Donovaly uzatvorili pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Dôvodom je husté sneženie.

Rovnako je uzavretý pre nákladné vozidlá nad 12 metrov dĺžky HP Príslop, obchádzka vedie cez Tvrdošín. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Rovnako upozorňuje vodičov na nárazový vietor na horskom priechode Besník. Pozor by si mali dávať aj na poľadovicu v okresoch Humenné a Medzilaborce. Upozornenie platí aj pre HP Šútovce a cestu I/64 v úseku Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo, ktoré sú v zimnej sezóne uzavreté pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Neudržiavané a pre všetku dopravu uzavreté sú HP Herlianske Sedlo a cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na úsekoch D1 Važec - Poprad - Letisko a D3 Podzávod - Skalité, R1 Beladice - odbočka Tekovské Nemce je miestami čerstvý sneh do dvoch centimetrov. Na úsekoch R3 Horná Štubňa, sever - Horná Štubňa, železničná stanica, R3 Trstená, sever - Tvrdošín, sever a R3 Sedliacka Dubová - Široká je kašovitý sneh s hrúbkou jedného centimetra.

Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na úsekoch ciest vo vyššie položených miestach Slovenska sa na vozovkách miestami nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu v hrúbke od jedného do troch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do troch centimetrov sa nachádza na cestách tretej triedy v obvodoch Lučenec, Poltár, Záborské a Kokava nad Rimavicou. Zľadovatený sneh do piatich centimetrov je na ceste II/578 v úseku Skalka - Kremnica. V okresoch Humenné a Medzilaborce sa nachádza poľadovica.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým až miestami utlačeným snehom do dvoch centimetrov. Na HP Vrchslatina je miestami zľadovatený sneh hrubý tri centimetre. HP Čertovica, Látky-Prašivá, Zbojská, Kremnické Bane, Pezinská Baba, Soroška, Dargov, Javorník, Branisko, Podspády, Pusté Pole, Klenov, Biela Hora a Havran majú vozovky suché až mokré.