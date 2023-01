Cestný pirát Tomáš zmietol autom dvoch seniorov a študenta: Šialené, akou rýchlosťou sa rútil!

V putách ho priviezla policajná eskorta. V nedeľu podvečer sudca banskobystrického okresného súdu rozhodoval o väzbe pre Tomáša (20), ktorý v piatok popoludní zranil pri policajnej naháňačke 3 chodcov na chodníku.

Autom zmietol dvoch seniorov a jedného študenta. Niekoľkonásobne trestaný Banskobystričan, ktorý nemá vodičský preukaz a navyše je v podmienke, putoval zo súdu rovno za mreže.

Arogantný Tomáš na starej zelenej Škode Fabia s lučeneckou ŠPZ, ktorá patrí jeho priateľke, unikal pred políciou. V mestskej časti Sídlisko vošiel do protismeru, kde spôsobil dopravnú nehodu a narazil do troch chodcov na chodníku. Tých sanitky previezli do nemocnice. „Rútil sa rýchlosťou naoko viac ako 100 kilometrov za hodinu. Potom bolo počuť silnú ranu, keď narazil do ďalšieho auta a on skončil v plote pri školskom ihrisku,“ povedal svedok nehody. Polícia Tomáša obvinila z prečinu ublíženia na zdraví.

„Vodič nerešpektoval pokyn policajnej hliadky na zastavenie vozidla a pred hliadkou unikal po ceste v protismere, pričom neprispôsobil rýchlosť jazdy a pri prejazde križovatkou narazil do vozidla Citroën, ktoré išlo po hlavnej ceste. Po náraze Fabiu odhodilo z cesty na chodník, kde sa v tom čase nachádzali traja chodci,“ uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Po tom, čo ho hliadka na mieste zadržala, skončil pred sudcom pre prípravné konanie Okresného súdu Banská Bystrica. „Ten rozhodol o vzatí do väzby obvineného z prečinu ublíženia na zdraví z dôvodu tzv. útekovej, ako aj tzv. preventívnej väzby. Rozhodnutie je právoplatné, keďže obvinený sa vzdal práva podať sťažnosť,“ uviedla Nina Uhrovičová, hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici.