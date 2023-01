Milovníci syra, zbystrite: Viete, čo robiť, keď ho zjete? Odborníci upozorňujú na dôležitú vec

Po zjedení syra je potrebné správne vytriediť jeho obal. Najčastejšie sú syry balené do plastového obalu, niektoré sú však v papieri, hliníkovom obale, prípadne je obal skombinovaný z viacerých druhov - napríklad plast a papier.

TASR o tom informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. Hliníkové obaly od tavených syrov v tvare trojuholníkov alebo kociek patria do kovu, ich vonkajší papierový obal do papiera. Obal od plátkového syra patrí do plastov. Časti obalu od nátierkového syra treba vyhodiť do plastov a kovu, poukazuje riaditeľka pre komunikáciu OZV Envi-Pak Katarína Kretter. Do kovu je podľa nej potrebné vytriediť obal od syra s modrou plesňou, obal od syra s bielom plesňou do koša na nápojové kartóny a vonkajší obal do papiera.

Do plastu patrí aj obal od mozzarelly či syrových korbáčikov. Po dojedení syra v črievku sa obal môže taktiež vyhodiť do plastov. "Na oboch koncoch je črievko spojené kovovými úchytmi a tie treba oddeliť a vyhodiť do triedeného zberu kovov," priblížila Kretter.

Dodala, že obal od cottage syra patrí do plastov a hliníkový vrch do kovu, uviedla. Do triedeného zberu kovov možno vyhodiť obal od bryndze. "Niektoré obaly nás vedia pri triedení trochu potrápiť, preto je potrebné rozumieť aj symbolom a informáciám uvedeným na samotných obaloch, tie sú pri správnom triedení veľmi nápomocné. Zároveň všetko, čo sa od obalu oddeliť dá, treba oddeliť a vytriediť samostatne," skonštatovala Kretter.

Z výsledkov prieskumu, ktorý Envi-Pak realizoval vlani, vyplýva, že plastové obaly od syrov triedi len polovica ľudí (52 percent).