Polícia držiteľom strelných zbraní: Nezabudnite na svoju povinnosť, čas sa kráti!

Polícia upozorňuje majiteľov strelných zbraní na povinnosti, ktoré treba vykonať do konca januára. Majitelia zbraní, ktoré nie sú doposiaľ políciou evidované a ich držba je od 1. februára 2022 podmienená vydaním zbrojného preukazu, licencie či zaevidovaním, musia o to do konca januára požiadať. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

"Majitelia strelných zbraní, ktorí vlastnia doposiaľ políciou neevidované strelné zbrane, držba ktorých je však od 1. februára 2022 podmienená vydaním zbrojného preukazu, zbrojnej licencie a zaevidovaním, majú už len dva dni na to, aby v lehote do 31. januára 2023 podali žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie strelnej zbrane," pripomenuli policajti. Urobiť tak treba na príslušnom oddelení dokladov, úseku zbraní a streliva okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste trvalého alebo prechodného pobytu. Do tohto termínu sa dá tiež získať "automatickú" výnimku na zbrane kategórie A, ktoré legálne držali pred 1. februárom 2022. Povinnosti súvisia s novelou zákona o strelných zbraniach a strelive s účinnosťou od 1. februára 2022. Vysnívaný dom stavali roky, teraz im zhorel do tla: Matúš a Lenka ostali aj s deťmi bez strechy nad hlavou