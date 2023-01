Žiaci z celého Slovenska zamierili na Tatranské svahy: Koľko sme dali za lyžiarsky výcvik?

Mali plno! Lyžiarske strediská pod Tatrami túžobne očakávali ochladenie a sneženie, aby mohli po neobvykle teplých dňoch privítať lyžiarske výcviky, ktoré im v tomto období pravidelne vykrývali „hluché“ obdobie po sviatkoch.

Dva roky to znemožňovala pandémia a tretí rok mohlo počasie, no to sa umúdrilo a svahy tak boli uplynulý víkend konečne plné detičiek v reflexných vestách, ktoré vykrajovali prvé oblúky na svahoch. Strediskám a rodičom pomohol aj 150 € príspevok, takže sa na zjazdovky dostali aj deti, ktoré by sa inak k týmto zimným radovánkam nedostali. Koľko teda museli rodičia doplatiť?



Učia sa rýchlo a baví ich to

Obchodná akadémia Dudova, Bratislava

Na svahu sme stretli chlapcov a dievčatá z najslabšej skupiny, ktorá zo školy prišla. Učili sa základy. „Sme ubytovaní v Hoteli Morava a denne chodíme na tieto svahy. Pomaly sa učíme lyžovať. Keď sme pred piatimi dňami prišli, nikto nevedel stáť na lyžiach. Teraz v pohode lyžujú, a baví ich to,“ povedal učiteľ Pavol (62).

Doplatok: 220 €

Evanjelická spojená škola, Prešov

„Bývame v Škole v prírode neďaleko Tatranskej Lomnice. Prišlo 62 žiakov a každý musel doplatiť 170 eur. Ja vediem tú najlepšiu skupinu a lyžovačku si tu naozaj užívame. Lyžujeme na všetkých svahoch. Boli sme sa pozrieť aj na Hrebienku na ľadové sochy a Ľadový dóm. Počasie nám fantasticky vyšlo, nasnežilo, zasvietilo slnko,“ zhodnotila výcvik učiteľka Zuzana (42).

Doplatok: 170 €