Grendel prehovoril: Urobím to, aj keď sa mi to nezdá rozumné! Cigánikova však pripustila jedno

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) rešpektuje dohody bývalých koaličných partnerov a v utorok (31. 1.) bude hlasovať za septembrový termín predčasných parlamentných volieb, aj keď mu nepripadá rozumný. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.

"Ak raz vláda padne, tak je fér ísť do predčasných volieb, nemusí to byť v čo najskoršom, ale v rozumnom termíne," vyhlásil a doplnil, že nevie, kto prišiel s termínom 30. septembra. Zamietnutie možnosti zvolať referendum v súvislosti s predčasnými voľbami nepovažuje v súčasnej politickej atmosfére, keď prišlo na referendum 27 percent občanov, za správne. Referendum by podľa neho bolo potrebné do budúcnosti sfunkčniť a prípadný termín spojiť s celoštátnymi voľbami, aby bola účasť dostatočná.

V otázke sfunkčnenia referenda s ním súhlasí aj poslanec Ján Podmanický zo Smeru-SD, ktorý ako príklad uviedol snahu Smeru-SD spojiť referendum s regionálnymi voľbami. Strana stojí za májovým termínom predčasných volieb, nevylučuje ani jún. "Ak SaS zahlasuje za 30. september, tak preberá plnú zodpovednosť za ďalšie kroky tejto vlády aj za sociálno-ekonomický kolaps, ktorý príde," poznamenal.