Kollár prišiel s návrhom, ktorý by po páde vlády voľby prikázal: Pellegrinimu sa to pozdáva

Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár avizuje návrh, ktorým by sa zaviedlo pravidlo, že po páde vlády by sa museli konať predčasné parlamentné voľby napríklad do pol roka.

Povedal to v diskusii RTVS O 5 minút 12. Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini si vie predstaviť podporu návrhu. Kritizoval však, že táto vláda sa udrží do septembra a každú ďalšiu by zaviazala konaním volieb do pol roka.

Kollár to avizuje cez pozmeňujúci návrh k novele Ústavy SR, ktorú do parlamentu predložili poslanci Sme rodina. Zároveň sa vyjadril k povolebným spoluprácam. "S každou normálnou politickou stranou budeme rokovať, pre mňa je Hlas príčetná politická strana," odpovedal Kollár na otázku, či si vie predstaviť koalíciu s Hlasom-SD a Smerom-SD. Pellegrini si vie predstaviť budúcu koaličnú spoluprácu s Kollárom.

Šéf parlamentu zopakoval, že podporuje májový aj júnový termín volieb, no dohoda bývalých koaličných strán je na 30. septembri. S tým nesúhlasí Hlas-SD. "Pre riadenie Slovenska, prípravu rozpočtu, prevzatie moci, vykreovanie vlády je september absolútne nevhodný," povedal Pellegrini. Nerozumie postoju SaS, chce sa ešte do utorkového (31. 1.) hlasovania stretnúť so šéfom SaS Richardom Sulíkom.

Pellegrini nesúhlasí s tým, že ak neprejde septembrový termín volieb, bude úradnícka vláda, pretože môžu každý mesiac prichádzať návrhy na skrátenie volebného obdobia. "Prezidentka môže vymenovať úradnícku vládu a my ju o tri mesiace pošleme do minulosti, lebo vypíšeme voľby na máj alebo na jún bez akýchkoľvek problémov," povedal. Tento plán by mu podľa Kollára nevyšiel.