Pre Martina s downovým syndrómom je tanec život: Pozrite, aké úspechy má za sebou!

Tanec je jeho život! Martin Mišo (41) je už od narodenia zdravotne znevýhodnený, no to mu nebráni naplno sa venovať tomu, čo najviac miluje.

Už 20 rokov totiž tancuje v klube Danube, povyhrával už desiatky súťaží doma aj v zahraničí. Jeho mama Iveta je naňho veľmi pyšná a vysvetľuje, že pre človeka s downovým syndrómom je naučiť sa spoločenské tance oveľa zložitejšie, ako pre zdravého jedinca.

Martin Mišo sa narodil s downovým syndrómom, no napriek tomu vedie plnohodnotnejší život, ako niektorí zdraví ľudia. Jeho láskou sa totiž už v roku 2003 stal tanec. „O možnosti tancovať sme sa dozvedeli prostredníctvom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Bratislave, ktoré začalo spolupracovať na projekte tanečných seminárov s TK Danube. Na začiatku sme to brali ako jednu z voľnočasových aktivít, ktorá trvala vždy max. 4 mesiace v roku. Neskôr ho to začalo tak veľmi baviť, že začal chodiť na pravidelné tréningy 2x týždenne počas celého roka,“ opisuje Martinova mama Iveta, ktorá mu je najväčšou oporou. Postupne sa Martin vo svojej kategórií stal jedným z najlepších na Slovensku a vyhral množstvo ocenení.

„Boli to pre nás veľké zážitky a keď sme v sále stáli a hrali slovenskú hymnu, tak sa mi tisli slzy do očí od dojatia. Tancuje aj v DUO páre, to znamená, že aj partnerka má mentálne znevýhodnenie a aj v integrovaných tancoch v páre KOMBI, kde tancuje s tanečníčkou bez zdravotného znevýhodnenia. Na aktivitách TK Danube je úžasné to, že tanečníci sa rozvíjajú nielen po fyzickej stránke, ale rastú aj osobnostne. Učia sa vzájomnej úcte, rešpektu, tolerancii, spoločenskému správaniu,“ vraví Martinova mama, ktorá je nadšená, že jej syn zmysluplne využíva svoj voľný čas

Učí sa pomalšie

V tanečnom klube si už šikovný Martin našiel aj množstvo priateľov. „Na tréningy chodím veľmi rád, Mám tri tanečné partnerky. Keď tancujeme v pároch DUO, tancujem s partnerkou Zuzkou Csontosovou a Luckou Ťažárovou. Keď tancujeme v páre KOMBI, mojou tanečnou partnerkou je Olivka Kernová,“ vraví Martin s úsmevom. Okrem toho pracuje v chránenej dielni Impulz v Petržalke, kde vyrába sviečky a dekoratívne predmety. Ako pre človeka s mentálnym postihnutím preňho bolo naučiť sa tancovať pochopiteľne oveľa zložitejšie ako pre zdravého človeka.

„Martin má kvôli diagnóze problémy s motorikou, aj jemnou aj hrubou, v porovnaní so zdravým človekom musí vynaložiť oveľa viac námahy, viac času, kým sa to naučí. Sú to roky tréningov. Ale tou neustálou prácou, rokmi sa to veľmi zlepšilo. Odporúčam mladším rodičom, aby určite využili aj takúto príležitosť,“ vraví Martinova mama. Vzorom preňho bol od začiatku jeho tréner Andrej Mičunek. „Klub bol založený pred 29 rokmi, teda v roku 1994. Od roku 1996 fungujeme ako inegrovaný klub. Momentálne máme 70 tanečníkov,“ vraví Martinov učiteľ a dodáva, že ľudia s downovým syndrómom sa učia o 75% pomalšie, je teda nutné praktikovať špecifickú metodiku na fixáciu motoriky.

