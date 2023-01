Vrchol chrípkovej epidémie je ešte len pred nami, varujú lekári: Ako sa pred chorobami chrániť?

Druhý vrchol chrípkovej epidémie ešte neprišiel. Odborníci informujú, že celú situáciu pre pacientov komplikuje nedostatok liekov. V tlačovej správe o tom informoval doktor Ladislav Lužinský z ambulancie infektológie Nemocnice AGEL Zvolen.

Od roku 2020 je výskyt bežných vírusových infekcií z epidemiologického hľadiska „manažované“ pandémiou Covid-19. Jesenné a zimné virózy ustúpili aj zriedkavejšími biologickými odbermi. Aj v roku 2023 sú časté infekcie spôsobené koronavírusom, no prichádza obdobie chrípkových ochorení s možnou superinfekciou s tzv. atypickými baktériami, ako mykoplazmy a chlamýdie.

V zimnom období sa najčastejšie vyskytuje respiračný synciciálny vírus, adenovírusy, rinovírusy a iné. Z chrípkových vírusov sa najčastejšie vyskytuje typ A, menej typ B a zriedkavo typ C. Najťažší priebeh má ochorenie vírusom typu A. Z Ameriky prichádza nový subvariant omicron koronavírus nazývaný aj Kraken. Odborníci očakávajú chorobnosť, ako pri nástupe pandémie v roku 2020.

Lekári odporúčajú zdravú stravu, dostatok vitamínov C, D, E, selén, zinok a dostatok nenasýtených mastných kyselín obsiahnutých v jedle a zaočkovať sa proti chrípke. Dôležité je vetranie miestností, hygiena rúk a dezinfikovanie kontaminovaných plôch. Taktiež netreba zabúdať na dlhší pobyt na čerstvom vzduchu, oddych a nerušený spánok. Očkovanie proti chrípke sa odporúča zdravotníckym pracovníkom, ľuďom nad 59 rokov, pacientom s chronickými ochoreniami srdca, pľúc a metabolickými ochoreniami a osobám s oslabenou imunitou.

Chrípková sezóna začína od 40. kalendárneho týždňa a pretrváva do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roku. Pre aktuálnu sezónu 2022/2023 je oficiálne od začiatku októbra až do začiatku mája. Pandémia covidu je na ústupe a začínajú sa prejavovať bežné ochorenia, akými sú chrípka a chrípke podobné. Všeobecní lekári pre dospelých a deti by mali viac testovať pacientov na chrípku, hlásiť infekčné ochorenia ARO (akútne respiračné ochorenia) a CHPO (chrípka a chrípke podobné ochorenia).

Doktor Lužinský odporúča nosiť respirátory v preplnenej MHD, v obchodoch a pri hromadných podujatiach. Nosenie respirátoru je povinné v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, v čakárňach a ambulanciách a v lekárňach.