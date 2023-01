Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda sa vracia do politiky: Zažiari či úplne pohorí?! Názory politológov

Rozvíri slovenskú politiku alebo sa len márne snaží vrátiť čas? Po deviatich rokoch sa do aktívnej politiky vracia viacnásobný expremiér Mikuláš Dzurinda (67), ktorý v piatok predstavil svoj nový tím a načrtol smer, ktorým sa hodlá uberať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Má za sebou dlhoročné neutíchajúce zápasy s Robertom Ficom a je to práve on, kto priviedol Slovensko do EÚ a NATO. Na druhej strane sa s jeho osobou spájajú aj viaceré škandály.

Napriek tomu to, či sa mu podarí zamiešať kartami v súčasnej politike, je zatiaľ veľkou neznámou aj pre expertov. Pokúsiť sa o to chce pod hlavičkou Modrej koalície, ktorá vznikla tento týždeň premenovaním menšej strany Spolu Miroslava Kollára. Dzurinda v piatok pred novinárov postavil 23 osobností, ktorí aktuálne patria do jeho tímu, sám však hovorí, že jeho tieňová vláda bude vyzerať inak. S kým sa ešte chce rozprávať o spolupráci? „Veľmi si želám pokračovanie rozhovorov s KDH,“ vyhlásil Dzurinda. „S pánom Kollárom sme si porozumeli na prvý šup. S KDH tie rozhovory ešte nie sú uzavreté,“ pripustil.

Bude lídrom?



Dzurinda ďalej rokuje aj s viacerými osobnosťami, ktoré majú podľa neho veľmi vysoký politický kredit. Nechcel sa vyjadriť k otázke, na aké preferencie si trúfa. „O tom je veľmi predčasné hovoriť. Tento projekt presahuje najbližšie parlamentné voľby, budem v tejto misii pokračovať,“ odvetil. Vopred sa nechce politicky voči nikomu vymedzovať.