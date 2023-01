Nový zákon školy a mestá zaskočil: Za neospravedlnené hodiny pokuta 330 €! Ako toto môže fungovať?

Čo to vymysleli? Poslanci v parlamente ešte minulý rok schválili zákon, ktorý poriadne mení fungovanie školy a dochádzku žiakov. Po novom totiž musia rodičia za neospravedlnené hodiny svojich detí platiť, a to až do výšky 330 €.

Peniaze majú od nich vymáhať mestá a obce, pričom samotné školy sú skeptické, či je to dobrý nápad. Lokálne samosprávy majú najnovšie povinnosť udeliť rodičom dieťaťa pokutu, ak bude mať v mesiaci neospravedlnených 15 hodín.

„Pokuta bude od 30 eur do 331,50 eura. Niekto si asi na prvý pohľad povie, že nezodpovední rodičia aspoň pošlú deti do školy. Predstavte si však rodinu, ktorá nemá peniaze, cez zimu nemôže kúpiť obuv a oblečenie pre dieťa a to vymešká 3 vyučovacie dni. Rodiny to doženie iba do horšej finančnej situácie a žiadny problém sa nevyrieši,“ hovorí exminister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Návrh presadili poslanci OĽaNO Milan Vetrák a Lukáš Kyselica. Ako to vysvetľujú? „Ideálne vymožiteľné to nebude nikdy. Ide aj o určitý preventívny mechanizmus, ktorý má pôsobiť na ľudí, že ak nebudú dávať svoje deti do školy a škôlky, tak im im hrozí nejaká sankcia, lebo chceme, aby boli deti vzdelané,“ hovorí Vetrák.