Vodiči v Bratislave, spozornite: Na tomto mieste znížili maximálnu povolenú rýchlosť

Na Moste SNP v Bratislave znížili pre autá maximálnu povolenú rýchlosť na 50 kilometrov za hodinu (km/h). Pre TASR to potvrdilo hlavné mesto, ako správca mosta, i polícia.

Zmena súvisí s plánovanou opravou, keďže mimoriadna prehliadka odhalila na niektorých miestach porušené pozdĺžne zvary nosníkov. Magistrát ubezpečil, že most je napriek tomu bezpečný a prevádzkovateľný.

"Zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti na Moste SNP zo 60 na 50 km/h vstúpilo do platnosti od 10. januára. Pred vstupom na Most SNP z oboch strán bolo upravené dopravné značenie," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Potvrdila to pre TASR aj bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Hlavné mesto ešte vlani v lete deklarovalo, že podniká všetky potrebné kroky, aby sa oprava Mosta SNP mohla začať čím skôr. Aj v súčasnosti ubezpečuje, že je zaradená do plánov na tento rok. Potrebné je však najskôr vybrať technologický postup pre opravu zvarov, čo sa doteraz zatiaľ nestalo. Čo je toho dôvodom, magistrát neuviedol.

Pre definitívne stanovanie technologického postupu plánuje hlavné mesto pokračovať v spolupráci so zhotoviteľom mimoriadnej prehliadky mosta, Katedrou kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU). "Čaká nás overenie definitívneho návrhu skúškou na skúšobnej vzorke," priblížila Schmucková.