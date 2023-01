Riško si pre nádor prešiel peklom, potom upadol do kómy: Srdcervúce slová mamy Tatiany

Tatiana (40) z obce Nižná (okr. Tvrdošín) sa s láskou stará o dvoch synov. Chcela by im dať všetko na svete, no ani pri najväčšej snahe to nedokáže. Vychováva ich sama... Starší Miško (20) študuje na vysokej škole a jeho mladší brat Riško (18) je už takmer 10 rokov v bdelej kóme.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Statočný chlapec už bol toľkokrát na pokraji smrti, že sa jej to nechce ani počítať. Dnes je šťastná, že ho nič nebolí. Nezabúda však ani na Miška, ktorý študuje vysokú školu a privyrába si, aby to všetko zvládal. Utrápenej žene totiž niekedy nezostáva ani na to, aby mu dala na jedlo.

Tatiana (40) nikdy neuvažovala nad tým, že by sa jej mohli narodiť choré deti. Keď mal však Riško tri roky, jeho telíčko začalo byť akési mľandravé. „Chodili sme po lekároch a všetko bolo v poriadku. Keď sme však na lekárku nástojili, poslala nás na odborné vyšetrenie. Z nemocnice sme sa už nedostali, Riškovi našli pri mozgovom kmeni nádor veľký ako pomaranč,“ spomína mama, ktorá ani len netušila, čo ju bude čakať.

Riško podstúpil operáciu, no keďže bola mimoriadne náročná, nepodarilo sa všetko vybrať. „Prišiel nám výsledok, že ide o astrocytóm. Netušila som, čo to je. Ani detská lekárka nevedela, čo to vlastne je. Máme sto správ, že je to zhubný nádor a ďalších dvadsať, že nie je,“ krúti hlavou statočná žena, ktorá je na všetko sama.