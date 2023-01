Matúša napadol medveď, keď si bol v lese zabehať: Desivý opis útoku! Mal jedno šťastie

Vinou teplej zimy mnohé medvede nespia a stretnutie s nimi môže mať fatálne následky. Šelmy videli ľudia na prechádzkach na Liptove, v Podpoľaní aj pri Bojniciach a len pred pár dňami mladý medveď zaútočil na Matúša (29) z obce Kanianka (okr. Prievidza), ktorý si bol v lese zabehať.

Pohrýzol ho do ruky. Mal šťastie, že keď si dokaličený bežal po pomoc, stretol poľovníka. Medveď na bežca Matúša zaútočil asi 3 kilometre od obce Kanianka.

„Keď utekal, všimol si, ako za ním beží asi 80-kilový medveď. Ten popri ňom prebehol, a keď sa dostal pred neho, obrátil sa a vyštartoval po ňom. Zahryzol mu do ruky a odbehol. Muž sa stočil do klbka. Šelma sa vrátila a opäť ho uhryzla do ruky. Potom okolo neho medveď obehol a ušiel. Krvácajúci Kaniančan bežal po pomoc. Asi po dvoch kilometroch stretol poľovníka, ktorý ho odviezol do bojnickej nemocnice,“ opísal útok šelmy miestny obyvateľ s tým, že v miestach, kde došlo k útoku a v okolitých porastoch je množstvo bukvíc, ktorými sa medvede živia.