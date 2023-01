Nedostali ste sa k liekom, ktoré potrebujete? ŠÚKL reaguje: Správa, na ktorú všetci čakali

Situácia s nedostatkom niektorých liekov v lekárňach by sa mohla zlepšiť v marci. Aktuálne naďalej chýbajú najmä antibiotiká a lieky na tlmenie teploty či bolesti.

Vo štvrtok o tom informovali zástupcovia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a generálny riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Peter Potúček.

Rezort aj ŠÚKL zdôrazňujú, že plne využívajú všetky kompetencie na reguláciu situácie. "Nedostupnosť liekov je téma, ktorá nám nie je ľahostajná, preto sme absolvovali stretnutia s kľúčovými partnermi z externého prostredia," uviedol štátny tajomník rezortu Róbert Babeľa. Podľa Potúčka sú z hľadiska dodávok liekov vyhliadky optimistické. "Očakávame tiež zlepšenie epidemiologickej situácie," skonštatoval.

Zdôraznili, že situácia s dostupnosťou liekov je bezprecedentná, no nie kritická. "Stále máme aj na Slovensku také dodávky a flexibilitu cez rôzne nástroje, že to nie je o tom, že by pacientov nebolo čím liečiť," skonštatoval Potúček. Poukázal na možnosť schvaľovania cudzojazyčných liekov či generickú substitúciu. "V oblasti liekov proti bolesti a horúčke máme takmer 100 registrovaných liekov, kde stále je možnosť výberu vhodného náhradného lieku," ozrejmil Potúček. Odporúča, aby sa pacienti poradili s lekárnikom.