Slováci, skvelá správa: Z Bratislavy bude pravidelne premávať autovlak do obľúbenej dovolenkovej destinácie

Počas letnej sezóny budú opätovne premávať autovlaky z Bratislavy do chorvátskeho letoviska Split.

Prvý autovlak vypraví Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) už 3. mája. Informoval o tom slovenský dopravca na webstránke železníc.

Vlaky vypravia z bratislavskej hlavnej stanice každú stredu, piatok a nedeľu a zo Splitu privezú cestujúcich naspäť v pondelok, štvrtok a v sobotu, priblížila ZSSK. Vlaky budú premávať do októbra.

Ide podľa spoločnosti o najmodernejšie klimatizované vlakové súpravy, ktoré môžu previezť aj auto alebo motorku. Železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí na jednotlivé chorvátske ostrovy.

ZSSK už spustila predpredaj lístkov. Predaných je už 500 kusov. Zakúpiť si ich je možné 180 dní pred cestou. Priame vlakové spojenie do Chorvátska, no bez možnosti zobrať si so sebou auto, ponúka aj český dopravca Regiojet.