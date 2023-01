Hasiči hovoria o 16-hodinových službách maskovaných 24 hodinami: Dočkajú sa zmeny?

Ministerstvo vnútra SR sa zaoberá problémom pri 24-hodinových zmenách hasičov, úprava na 12-hodinové zmeny by si podľa dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) vyžiadala o tisíc nových prijatých hasičov viac.

Zároveň hovorí, že nespokojnosť prejavuje len malá časť členov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a drvivá väčšina chce ostať pri 24-hodinových zmenách.

"My sa tým veľmi aktívne zaoberáme. Dokonca sme minulý rok spustili pilotný projekt, keď sme vyskúšali 12-hodinovú zmenu, a keďže sa to skončilo ku koncu roka 2022, tak teraz sa vyhodnocujú všetky atribúty, či by to malo zmysel," skonštatoval. Zároveň upozornil, že v prípade, ak by sa mala zaviesť viaczmenná prevádzka hasičov, vyžadovalo by si to asi o približne 1000 miest hasičov viac. Znamenalo by to podľa ministra aj ďalšie nároky na rozpočet.

Na porušovanie smernice Európskej únie upravujúcej maximálnu prípustnú dĺžku týždenného pracovného času upozornil Odborový zväz zmenových hasičov. V Košickom kraji nespokojní hasiči už dosiahli na súde prvé právoplatné rozsudky, ktoré im dali za pravdu a priznali náhradu nemajetkovej ujmy. Ďalšie desiatky žalôb podľa odborárov už podali aj hasiči v ostatných krajoch a ich počet narastá.