Ďalší útok medveďa na Slovensku: Šelma napadla bežca! V akom je stave?

Mladý medveď v utorok (24. 1.) popoludní napadol 29-ročného bežca nad Kanianskymi lazmi (okres Prievidza).

Udalosť na lesnej ceste nad Kanianskymi lazmi hliadka polície preverila a potvrdila, že pri mužovi sa medveď objavil počas behu a pohrýzol ho. Zranenia neboli život ohrozujúce a bol prepustený do domáceho liečenia.

„Napadnutý muž polícii uviedol, že asi šesť kilometrov od nového cintorína, na lesnej ceste sa pred ním náhle objavil medveď. Išlo o mláďa približne do 100 kilogramov. Po tom ako ho medveď napadol a jemu sa podarilo ujsť do bezpečia, zavolal svojej mame a následne sa presunul do Bojnickej nemocnice, kde mu bola rana ošetrená," popisuje udalosť polícia.

O útoku medveďa vyrozumeli starostu obce Kanianka a aj Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorému je polícia v prípade potreby ochotná poskytnúť súčinnosť. Obec zverejnila varovanie pre obyvateľov na svojej webovej stránke. Polícia vyzýva obyvateľov i návštevníkov obce Kanianka a jej okolia k mimoriadnej ostražitosti, odporúča vyhnúť sa pohybu v okolitom lese. V prípade potreby môžu ľudia kontaktovať tiesňovú linku na čísle 158.