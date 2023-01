Zástupcovia ÚŠP vyšli so zarážajúcimi tvrdeniami: Ide o vážne kauzy! Lipšic neskrýva údiv

Generálna prokuratúra SR (GP SR) v súvislosti s niektorými medializovanými kauzami vyzývala súdy, aby odmietli obžalobu podanú Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), pričom poukazovala na nedostatky v priebehu prípravného konania. Informovali o tom na dnešnej tlačovej konferencii zástupcovia ÚŠP.

Konkrétne malo ísť o prípady bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského, podnikateľa Miroslava Výboha a tiež bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika v prípade, v ktorom je stíhaný s podnikateľom Petrom Koščom.

„My sme sa o tom dozvedeli až z rozhodnutia sudcu, ktorý vrátil tú vec do prípravného konania," povedal prokurátor Ladislav Masár. O prípade Vladimíra Pčolinského pritom podľa neho generálna prokuratúra poslala súdu podanie s komentárom už po podaní obžaloby. „Ja som to nikdy nezažil," povedal Masár s tým, že po skončení prípravného konania by už generálna prokuratúra nemala vyhodnocovať, čo bolo zákonné alebo nezákonné v prípravnom konaní.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v tejto súvislosti povedal, že nerozumie, ako je možné, že keď prokurátor ÚŠP podá obžalobu, prokurátorka GP SR napíše na súd, aby bola obžaloba vrátená a odmietnutá. „To robí obhajoba, to nerobia prokurátori," skonštatoval Lipšic. Dodal, že je zarážajúce, ak sa takéto podania stávajú súčasťou obhajoby v závažných kauzách.