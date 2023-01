Kauza MPS Čierna nad Tisou: Pozrite, aký trest vyfasovala exprimátorka

Na päťročný trest odňatia slobody odsúdil košický okresný súd bývalú primátorku Čiernej nad Tisou Martu V. a ďalších dvoch obžalovaných z obzvlášť závažného zločinu podvodu.

V kauze z roku 2011 išlo podľa obžaloby o podvodný vstup nových spoločníkov do Mestského podniku služieb (MPS) Čierna nad Tisou s. r. o., čím mala mestu vzniknúť škoda za státisíce eur.

"Rozsudok nie je právoplatný. Prví traja obžalovaní zahlásili podanie odvolania priamo na pojednávaní. Rozhodovať o ňom bude Krajský súd v Košiciach," informovala TASR hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová.

K neprávoplatne odsúdeným okrem exprimátorky patria aj bývalý konateľ firmy MPS Peter B. a jeho manželka, niekdajšia mestská poslankyňa Soňa B. Vo vlečúcej sa kauze Okresný súd Košice I rozhodol vlani 13. decembra tak, "že im každému uložil trest odňatia slobody v trvaní päť rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, zároveň im každému uložil peňažný trest vo výmere 5000 eur a pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, ustanovil náhradný trest odňatia slobody v trvaní jeden rok".